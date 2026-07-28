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Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Белом доме

Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Белом доме

Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Белом доме хорошей. Она длилась около часа. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

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