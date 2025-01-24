БАПОР должно свернуть свою работу — постпред Израиля в ООН

Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно завершить все свои операции в Иерусалиме к 30 января, уведомил Постпред Израиля в ООН Дани Данон генерального секретаря организации в письме, опубликоаанном 24 января.