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Царьград

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"Держитесь крепче": Трамп анонсировал трудные времена, но "Китай пострадал сильнее"

"Держитесь крепче": Трамп анонсировал трудные времена, но "Китай пострадал сильнее"

Президент США Дональд Трамп предупредил о трудных временах на фоне торговой войны, которую он объявил всему миру.

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