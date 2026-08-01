В Екатеринбурге в парке Энгельса экстренно спилили 6 тополей из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сопровождающимися продолжительными ливнями и порывистым ветром в Екатеринбурге, в парке Энгельса, расположенном в центральной части города, проводятся мероприятия по аварийной обрезке зеленых насаждений.
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