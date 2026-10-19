Следственные органы предъявили 39-летнему жителю Кинеля обвинение по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ за денежный перевод около 10 тыс.
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