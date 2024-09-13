"Вы хоть знаете значение этих слов?" Александр Розенбаум задал неудобные вопросы

Людмила Полищук

С дружески расположенными к нам странами для лучшего понимания и для расположения можно поговорить и смешанным языком. Но с враждебно настроенными странами желательно не иметь ничего общего, в т.ч. и язык. После развала СССР много мусора привнесли в наш язык американцы. Не хочу использовать в обиходе их словечки. Я не отрицаю весь английский язык, его надо знать, но не надо им опошлять русский язык. Национальный язык должен быть понятен коренному населению.