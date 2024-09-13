ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На глаза попалась цитата Александра Яковлевича.
"Вы хоть знаете значение этих слов?" Александр Розенбаум задал неудобные вопросы
Комментарии
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Людмила Полищук
С дружески расположенными к нам странами для лучшего понимания и для расположения можно поговорить и смешанным языком. Но с враждебно настроенными странами желательно не иметь ничего общего, в т.ч. и язык. После развала СССР много мусора привнесли в наш язык американцы. Не хочу использовать в обиходе их словечки. Я не отрицаю весь английский язык, его надо знать, но не надо им опошлять русский язык. Национальный язык должен быть понятен коренному населению.
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6 час.
Александр Ляшенко
А не заебал ли ты со "своей историей". уже перестал соображать.где и куда её применить
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Прав!!!!
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36 мин.
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