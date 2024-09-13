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"Вы хоть знаете значение этих слов?" Александр Розенбаум задал неудобные вопросы

"Вы хоть знаете значение этих слов?" Александр Розенбаум задал неудобные вопросы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На глаза попалась цитата Александра Яковлевича.

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Комментарии
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Людмила Полищук
С дружески расположенными к нам странами для лучшего понимания и для расположения можно поговорить и смешанным языком. Но с враждебно настроенными странами желательно не иметь ничего общего, в т.ч. и язык. После развала СССР много мусора привнесли в наш язык американцы. Не хочу использовать в обиходе их словечки. Я не отрицаю весь английский язык, его надо знать, но не надо им опошлять русский язык. Национальный язык должен быть понятен коренному населению.
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6 час.
Александр Ляшенко
А не заебал ли ты со &quot;своей  историей&quot;. уже  перестал соображать.где и куда её применить
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Прав!!!!
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36 мин.

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