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Кузнецов склоняется к переходу в «Сибирь», заявил агент Бабаев: «Приоритетный вариант. Остались некоторые моменты в переговорах»

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова , заявил, что хоккеист близок к переходу в « Сибирь ».

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