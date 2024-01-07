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Запад должен смириться: как Россия выиграла в «войне за Арктику» без единого выстрела

Запад должен смириться: как Россия выиграла в «войне за Арктику» без единого выстрела

Впереди страны «коллективного Запада» и Россию ждет глобальное противостояние за Арктику. И, как пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре, Россия уже обеспечила себе глобальное преимущество на этих территориях.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
А вот и не должен. Предателей навалом.
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