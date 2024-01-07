Впереди страны «коллективного Запада» и Россию ждет глобальное противостояние за Арктику. И, как пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре, Россия уже обеспечила себе глобальное преимущество на этих территориях.
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