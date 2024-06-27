Стало известно, кто получает самую высокую зарплату в России

Средний размер заработка в этой сфере составляет 139 тысяч рублей Согласно исследованию компании HeadHunter, самые высокие зарплаты в России получают специалисты, работающие в транспортно-логистической отрасли.
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