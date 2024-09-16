AMD теперь фокусируется на центрах обработки данных. Лиза Су заявила об изменении стратегии компании

AMD теперь в первую очередь компания для центров обработки данныхГенеральный директор AMD, Лиза Су, заявила перед инвесторами, что компания теперь является «в первую очередь компанией для центров обработки данных».
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