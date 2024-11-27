В некоторых домах жителей Бельц из кранов течет зеленая вода

Некоторые потребители в Бельцах обнаружили, что из их кранов течет зеленая вода. По словам представителей Apă-Canal Bălți, это происходит потому, что некоторые граждане, чтобы не платить по счетам, незаконно подключаются к тепловым сетям в городе, сообщает tvn.