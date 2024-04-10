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Петербургский дневник

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«Технопарк Санкт-Петербурга» переходит на российское ПО

«Технопарк Санкт-Петербурга» переходит на российское ПО

Это поможет при решении бизнес-задач и обеспечит работу Демонстрационного полигона российских вендоров «Технопарк Санкт-Петербурга» реализует проект по переводу собственной IT-инфраструктуры на отечественные технологии.

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