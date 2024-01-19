Скандал в мире искусства: Волочкова обвиняет Джигурду в утечке «грязного» видео Елена ГалицкаяБалерина Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания после появления скандального видеоролика, в котором она и актер Никита Джигурда принимают участие в «грязных» танцах.