Скандал в мире искусства: Волочкова обвиняет Джигурду в утечке «грязного» видео Елена ГалицкаяБалерина Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания после появления скандального видеоролика, в котором она и актер Никита Джигурда принимают участие в «грязных» танцах.
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