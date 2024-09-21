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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат допустил исчезновение семейной ипотеки

Депутат допустил исчезновение семейной ипотеки

Это может произойти из-за кабальных процентов и огромного взноса, считает Николай Арефьев Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что при новых ставках семейная ипотека в России может исчезнуть.

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