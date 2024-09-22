Зеленский раскрыл ключевой пункт своего «плана победы»: в чем состоит и реакция мира

Украинский лидер Владимир Зеленский 22 сентября акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы» Украины.
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