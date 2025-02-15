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«Автомобилист» в овертайме нанес «Амуру» 4-е поражение подряд

«Автомобилист» в овертайме нанес «Амуру» 4-е поражение подряд

Сегодня, 15 февраля, в Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором екатеринбургский «Автомобилист» обыграл местный «Амур» (2:1).

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