«Автомобилист» в овертайме нанес «Амуру» 4-е поражение подряд

Сегодня, 15 февраля, в Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором екатеринбургский «Автомобилист» обыграл местный «Амур» (2:1).
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