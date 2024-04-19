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В WADA заявили, что не получили взнос от России за 2023 год

В WADA заявили, что не получили взнос от России за 2023 год

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что организация не получила взнос от России за 2023 год, передает ТАСС.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Так как МОК и ВАДА два сапога пара и дали нейтральный статус нашим спортсменам то ...... получите нейтральные деньги и можете не расписываться. Свои игры уже есть и не политизированные.
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17 час.
Сергей Oблезов
надо заслать куклу из долларов, что есть, страна под санкциями!
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11 час.

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