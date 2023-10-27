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Учёные выяснили, по какой причине у детей появляется лишний вес

Учёные выяснили, по какой причине у детей появляется лишний вес

На сайте Science Direct объяснили, почему дети никогда не должны скучатьНа сайте издательства Science Direct недавно были опубликованы результаты исследования, проведённого учёными из Ливерпульского университета.

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