Учёные выяснили, по какой причине у детей появляется лишний вес

На сайте Science Direct объяснили, почему дети никогда не должны скучатьНа сайте издательства Science Direct недавно были опубликованы результаты исследования, проведённого учёными из Ливерпульского университета.
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