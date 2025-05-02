Neowin: Microsoft тайно активировала в Windows 11 шифрование дисков с BitLocker

После удаления Microsoft сценария bypassnro.cmd в Windows 11 пользователи начали сталкиваться с проблемами, связанными с принудительным шифрованием диска с помощью BitLocker, что может привести к потере данных.
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