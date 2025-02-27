Улов российского рыбака привлек внимание иностранной прессы

Рыбак из России Роман Федорцов привлек внимание иностранной прессы после необычного улова. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчина опубликовал фото существа странной формы с нетипичной формой головы, это стало сенсацией в New York Post (NYP) и Daily Mail (DM).