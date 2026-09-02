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Живая Кубань

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В Горячем Ключе женщина разбила стеклянный бокал и изуродовала незнакомой девушке лицо

В Горячем Ключе женщина разбила стеклянный бокал и изуродовала незнакомой девушке лицо

В Горячем Ключе женщина разбила стеклянный бокал и изуродовала незнакомой девушке лицоВечером 15 августа у кафе в Горячем Ключе одна женщина ударила другую локтем, затем несколько раз стеклянным бокалом по лицу, а когда та попыталась встать — схватила за шею и ударила головой о декоративную конструкцию.

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