В Горячем Ключе женщина разбила стеклянный бокал и изуродовала незнакомой девушке лицо

В Горячем Ключе женщина разбила стеклянный бокал и изуродовала незнакомой девушке лицоВечером 15 августа у кафе в Горячем Ключе одна женщина ударила другую локтем, затем несколько раз стеклянным бокалом по лицу, а когда та попыталась встать — схватила за шею и ударила головой о декоративную конструкцию.