Климат меняет государственные границы

Швейцария и Италия пересмотрели альпийскую границу из-за таяния ледников. Изменения затронули территорию вокруг горы Маттерхорн, одной из высочайших вершин Европы, находящейся на границе швейцарского региона Церматт (юг кантона Вале) и итальянской области Валле-д’Аоста, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.