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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард сборной США Хэгенс стал самым ценным игроком ЮЧМ с рекордными 22 очками в 7 играх.

Американцы заняли второе место на турнире, уступив в финале Канаде (4:6).  17-летний нападающий набрал 22 (9+13) очка в 7 играх и выиграл гонку бомбардиров.

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