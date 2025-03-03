Каллас: США изменили позицию по Украине после встречи с чиновниками из России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью телеканалу CBS заявила, что позиция США по резолюции ООН относительно Украины неожиданно изменилась после их встречи с российскими чиновниками.
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