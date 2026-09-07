Женщинам в России требуется больше времени на поиск работы, чем мужчинам

Средняя продолжительность поиска работы в июле 2026 года у женщин составила 5,6 месяца Женщины в России в среднем тратят на поиск работы на 1,2 месяца больше, чем мужчины.
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