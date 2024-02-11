Песков: цифры просмотров интервью Путина превышают все рекордные рейтинги

Интерес к интервью лидера РФ владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону и цифры просмотров превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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