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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Уиттакер: «Махачев гораздо сильнее Белала в тейкдаунах. Но его пробил Волкановски, значит сможет и Маддалена»

«UFC нужен бой Махачева против Маддалены, если они хотят больше денег. Они продвигают Топурию и Ислама, а затем сводят их.

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