Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали

NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали

Билл Клинтон, бывший президент США, был госпитализирован в Вашингтоне из-за высокой температуры. По информации телеканала NBC News, Клинтон почувствовал недомогание, поэтому и решил пройти медицинское обследование.

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