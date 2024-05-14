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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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 Анвар Гатиятулин: «Работа в «Ак Барсе» – вызов, понимаю амбиции клуба. Всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Хотим, чтобы команда играла в активный хоккей»

«Работа в «Ак Барсе» – вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба, и уже чувствую, какое внимание команде уделают болельщики, руководство республики и «Татнефти».

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