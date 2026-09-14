Жители Петербурга и Ленобласти пожаловались на массовый сбой у провайдера Skynet

Жители Петербурга и Ленобласти пожаловались на работу интернет-провайдера Skynet. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Downdetector, за сутки поступило около 5,7 тыс.
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