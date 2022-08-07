«Будивельник» вернул Алека Брауна

Центровой Алек Браун (30 лет, 216 см) продолжит выступать за украинский «Будивельник». Американский баскетболист провел 30 матчей за команду в сезоне-21/22, набирая в среднем 10,6 очка, 5,3 подбора и 1,7 блок-шота.
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