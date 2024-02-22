Россияне начали скупать новые машины — цифры удивят

Начало года ознаменовалось бумом на авторынке: за январь было зарегистрировано 96 253 транспортных средства, и это на 58% больше, чем в первый месяц прошлого года, когда на учет было поставлено всего 60 860 единиц транспорта.
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