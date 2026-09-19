Сирия: Протесты продолжались в Аль-Санамайне, провинция Даръа, по состоянию на утро на фоне сохраняющейся напряженности после того, как три сотрудника сил внутренней безопасности были убиты во время рейдов 17 сентября.
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