Не решился. Зеленский упустил шанс посадить вождей Майдана и Порошенко

линией поведения в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом 31 августа. Зеленский будет ублажать и блефовать, рассказывая и доказывая, что только с ним можно иметь дело, потому что он – единственный сильный договороспособный политик в Украине В пятницу, 20 августа 2021 года, состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), которое красноречиво и демонстративно продолжило курс президента на укрепление властной вертикали и узурпацию всей полноты власти.