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Пронедра

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Двухцветный свет направил электроны в графене без магнитного поля

Двухцветный свет направил электроны в графене без магнитного поля

Физики научились управлять электронами в графене с помощью двух согласованных лазерных полей. Первое временно переводило материал в особое неравновесное состояние, а второе задавало силу и направление возникающего фототока.

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