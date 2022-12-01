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На Приморской сцене Мариинского театра дадут оперу «Очарованный странник» (16+)

На Приморской сцене Мариинского театра дадут оперу «Очарованный странник» (16+)

16 декабря в честь 90-летия выдающегося композитора, живого классика Родиона Щедрина в день его рождения впервые на Приморской сцене будет показана опера «Очарованный странник» (16+) в постановке Алексея Степанюка, получившей премию «Золотая маска».

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