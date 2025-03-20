Assassin’s Creed Shadows Deluxe+Аккаунт+Патчи+Steam

https://irongames.ru/key/5034413 - Сразу после оплаты вы получаете доступ к общему АККАУНТУ Steam Assassin´s Creed Shadow Deluxe Весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть МГНОВЕННАЯ выдача товара (24/7) сразу после покупки! АКТИВАЦИИ есть в наличии, КУПИЛ, СКАЧАЛ, ИГРАЕШЬ.