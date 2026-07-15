Сова со скакалкой: почему этот мем стал символом черного юмора

В социальных сетях набирает обороты новый мем с изображением Совы, прыгающей через скакалку. Школьники массово публикуют видео и фотографии с этим персонажем, сопровождая их фразой: «Смех смехом, шутки шутками, но все веселье заканчивается, когда сова на скакалке попадается».