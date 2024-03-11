Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Наверное опять какой то пи%ор продался хохлятине и подложил в. у. Не паникую, но так часто встречаются диверсии.... 🤔Комиссия командов...
  • Betahon
    Для начала надо создать партизанский отряд им. Григория Котовского, который методами партизанской войны предотвращал ...Гуцул предупредил...
  • Владимир Уфимцев
    Алле, которые наверху! На Россию нападают!.. Уже как в 41 году, со всех сторон, на наши исконные области... не вновь ...МО РФ: ВСУ атаков...

Синоптик Шувалов: Москву ждут основательное тепло, ручьи и капели

Синоптик Шувалов: Москву ждут основательное тепло, ручьи и капели

Текущая неделя в Москве будет теплой и солнечной, пообещал синоптик Александр Шувалов. В столицу, по его словам, пришла весна, которая надолго принесла плюсовые температуры, из-за чего будет активно таять снег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх