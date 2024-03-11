Синоптик Шувалов: Москву ждут основательное тепло, ручьи и капели

Текущая неделя в Москве будет теплой и солнечной, пообещал синоптик Александр Шувалов. В столицу, по его словам, пришла весна, которая надолго принесла плюсовые температуры, из-за чего будет активно таять снег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии