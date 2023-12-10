ВС России ударили по месту сбора командиров групп "Катран" и "Омаха" ВСУ

Русские подразделения атаковали место сбора командиров двух тактических групп ВСУВС России ударили по месту, в котором собирался командирский состав тактических групп "Катран" и "Омаха" вооружённых сил Украины.
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