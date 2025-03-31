РФ и Индия начали второй этап военно-морских учений в Бенгальском заливе

Как уточнили в диппредставительстве РФ в Нью-Дели, в течение трёх дней экипажи совместно отработают задачи по маневрированию, действиям против воздушных и надводных угроз, включая артиллерийские стрельбы, передает корреспондент The Moscow Post.
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