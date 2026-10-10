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Новые штаммы гриппа и «тихий вирус» - защита и советы врачей

Новые штаммы гриппа и «тихий вирус» - защита и советы врачей

Все про новые штаммы гриппа сезона 2026–2027 и коварную волну «тихого вируса», объясняем, как отличить грипп от ОРВИ, кому особенно важно привиться и какие меры реально работают.

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