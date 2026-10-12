Шары-баллоны: следствие выявило хищение пяти миллиардов в структуре «Роскосмоса»

В Воронеже разгорелся один из крупнейших коррупционных скандалов в ракетно-космической отрасли за последние годы.
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