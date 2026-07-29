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Аргументы недели

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Финансист Коган назвал причины массового перехода бизнеса в наличность

Финансист Коган назвал причины массового перехода бизнеса в наличность

Сбербанк зафиксировал тревожную тенденцию: российский бизнес активно снимает деньги со счетов и уходит в кэш, из-за чего банку пришлось пересмотреть прогноз по росту средств корпоративных клиентов в худшую сторону.

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