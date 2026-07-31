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Призер Олимпийских игр об отказе Латвии от турниров из-за участия России: «Но украинцы-то выступают! Немыслимо!»

Призер Олимпийских игр об отказе Латвии от турниров из-за участия России: «Но украинцы-то выступают! Немыслимо!»

Президент Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктор Щербатых, в прошлом становившийся серебряным (2004) и бронзовым (2008) призером Олимпийских игр, высказался о ситуации, в которой оказались латвийские спортсмены.

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