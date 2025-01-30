Отец застрелил дочку-подростка из-за «неприятных» постов в TikTok

Отец девочки-подростка, родившейся в США, убил своего ребенка в Пакистане из-за контента TikTok. Анвар уль-Хак признался, что застрелил свою 15-летнюю дочь после того, как она продолжила публиковать «неприятные» посты.
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