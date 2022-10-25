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«Это наш город!» Французский политик рассказала о росте «расизма наоборот»

«Это наш город!» Французский политик рассказала о росте «расизма наоборот»

Во Франции фиксируется все больше случаев проявления расизма против белого населения, которое некоренные жители страны сделали своим общим врагом, заявила в интервью Atlantico лидер борющегося с исламизмом движения «Вив ля Републик» Селин Пина.

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