Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце Фото: РИА Новости В Риме и Милане – вооруженные патрули, тем не менее, в Милане на площади Дуомо вандалы разукрасили надписями дома, разграбили супермаркеты и люксовые бутики.
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полностью проплоченная статья ! основная масса протестантов как раз эмигранты и их потомки !