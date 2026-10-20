Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце Фото: РИА Новости В Риме и Милане – вооруженные патрули, тем не менее, в Милане на площади Дуомо вандалы разукрасили надписями дома, разграбили супермаркеты и люксовые бутики.