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Рязанские новости

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В Рязанской ОКБ спасли жизнь мужчине с анафилактическим шоком

В Рязанской ОКБ спасли жизнь мужчине с анафилактическим шоком

6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине»6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине».

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