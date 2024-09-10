В Рязанской ОКБ спасли жизнь мужчине с анафилактическим шоком

6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине»6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)