В Рязанской ОКБ спасли жизнь мужчине с анафилактическим шоком

6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине»6 сентября, в пятницу в приемное отделение ОКБ забежал испуганный мужчина со словами: «у меня, наверное, труп в машине».