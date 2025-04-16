Байден вернулся: первая речь после ухода и критика реформ

Джо Байден вернулся на сцену: критика без имен и шепот надежды в Чикаго. В Чикаго, словно гром среди ясного неба, прозвучал голос Джо Байдена, экс-президента США, прервавшего молчание после ухода с поста 20 января.
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